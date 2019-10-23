Inter-Borussia Dortmund maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları bu akşam oynanacak 8 maç ile tamamlanacak. F grubunda Borussia Dortmund, Barcelona ve Slavia Prag'ın yer aldığı grupta mücadele eden Inter, bu akşam sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Geride kalan iki haftada sadece 1 puan toplayan İtalyan temsilcisi, Borussia Dortmund karşısında kazanıp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 63/64 sezonunda karşı karşıya gelen bu maçlarda 1 beraberlik bir galibiyet ile sahadan ayrılmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1994 yılında Çeyrek finalde karşı karşıya gelebn iki takımın mücadelesinde Inter ilk maçı deplasmanda kazanırken kendi sahasındaki mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf olmasına rağmen rakibini toplamda 4-3'lük skorla elemesini başarmış ve o sene Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başarmıştı.

INTER-BORUSSİA DORTMUND MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Inter-Borussi Dortmunda maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor'ın yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.