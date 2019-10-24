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24.10.2019 - 08:00 | | Fanatik

Inter de Vedat Muriç'e kanca attı

İtalyan devinin Fenerbahçe'nin formda golcüsünü takip ettiği ileri sürüldü. Kosovalı golcünün adı Atletico, Manchester United, Tottenham ve Lazio gibi devlerle de anılıyor.

Inter de Vedat Muriç'e kanca attı

Eljif Elmas konusunda geçtiğimiz sezon yaşanan sürecin bir benzeri bu kez Vedat Muriç’te yaşanıyor.

Elmas’ı Avrupa’nın birçok dev kulübünün takip ettiği yönünde her gün yeni haberler çıkmış, Makedon oyuncu sonunda 16 milyon euroya Napoli’nin yolunu tutmuştu.

Atletico, Manchester United, Tottenham ve Lazio ile adı anılan Muriç için son iddia İnter! İtalyan ekibinin de Kosovalı forveti gözlem altına aldığı öne sürüldü.

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