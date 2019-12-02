Inter, liderliÄŸi Juventus'tan kaptÄ±!

Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 14. haftasÄ±nda Inter, konuk ettiÄŸi SPAL'Ä± 2-1 yenerek liderliÄŸe yÃ¼kseldi.Â

Milano'da Giuseppe Meazza StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakaya, ev sahibi takÄ±m hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ± ve 16. dakikada Arjantinli golcÃ¼ Lautaro Martinez'in attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â

Martinez, 41. dakikada kendisinin ve takÄ±mÄ±nÄ±n 2. golÃ¼nÃ¼ kaydederek, farkÄ± 2â€™ye Ã§Ä±kardÄ±.Â Ä°lk yarÄ± Inter'in 2-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.Â

MÃ¼cadelenin ikinci yarÄ±sÄ±nda konuk ekip, 50. dakikada Mattia Valoti ile farkÄ± 1'e indirdi: 2-1.Â

Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrÄ±ldÄ± ve puanÄ±nÄ± 37'ye yÃ¼kseltti.Â

Juventus'un sahasÄ±nda Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak, puan kaybettiÄŸi haftayÄ±, Inter 3 puanla kapatÄ±nca ligde liderlik koltuÄŸunu da ele geÃ§irdi.

Mavi-siyahlÄ± takÄ±m, SPAL maÃ§Ä±ndan aldÄ±ÄŸÄ± galibiyetle Serie A'daki galibiyet serisini de 5 maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±.Â

Milan haftalar sonra galip

Bu sezona iyi baÅŸlayamayan Milano'nun bir diÄŸer takÄ±mÄ± Milan ise haftalar sonra Parma deplasmanÄ±nda galip geldi. Milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun 90 dakika forma giydiÄŸi maÃ§ta, kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± konuk ekip, FransÄ±z Theo Hernandez'in 88. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle Parma'yÄ± 1-0 maÄŸlup etti. PuanÄ±nÄ± 17'ye yÃ¼kselten Milan, 3 maÃ§lÄ±k galibiyet hasretine de son verdi.