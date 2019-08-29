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HaberlerÄ°talya Serie AInter, Sanchez'i kiraladÄ±
29.08.2019 - 23:49

Inter, Sanchez'i kiraladÄ±

Inter, Åžilili futbolcu Alexis Sanchez'i kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â

Inter, Sanchez'i kiraladÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Inter, Åžilili futbolcu Alexis Sanchez'i kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±.Â 

Ä°talyan ekibi, internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Manchester United formasÄ± giyen 30 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Manchester United'Ä±n iki sezon Ã¶nce Arsenal'dan renklerine baÄŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±ldÄ±z futbolcu, tÃ¼m kulvarlarda 45 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 5 gol attÄ±. Sanchez, 2008-2011 yÄ±llarÄ±nda da Serie A takÄ±mlarÄ±ndan Udinese'de oynamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ünal Karaman "Gruplara kalacak skoru hak eden takÄ±m olarak oyuncularÄ±mÄ± kutluyorum"
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