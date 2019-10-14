14.10.2019 - 07:23 |
Inter'e Alexis Sanchez şoku! 2020'e kadar yok...
Serie A ekibi Inter'in transfer döneminin son gününde Manchester United'dan kiralık olarak kadroduna kattığı Alexis Sanchez sakatlandı.
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Inter yeni transferi Alexis Sanchez'in sakatlık şoku ile sarsıldı.
Şili-Kolombiya maçında sakatlanan Alexis Sanchez'in durumunun ciddi olduğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Dailymail'de yer alan habere göre Sanchez'in sakatlığı en az 2 ay sürecek. Şilili yıldızın 2020'ye kadar forma giyemeyeceği kaydedildi.