Inter’in gözü de Kolarov’da!

Sarı-lacivertli kulübün transfer listesinde yer alan Aleksander Kolarov’u Inter de renklerine bağlamaya çalışırken, Roma da oyuncusunu kadrosunda tutmaya çabalıyor.

Sezon başında Inter’le anlaşan teknik direktör Antonio Conte, Sırp yıldızı ısrarla transfer etmek istiyor. İtalyan çalıştırıcının Kolarov ile de detaylı bir görüşme yaptığı ileri sürüldü. İtalya basınında yer alan haberlerde, Conte’nin, Şampiyonlar Ligi hedeflerinden bahsettiği ve kendisini direkt oynatmak istediğini Kolarov’a aktardığı bildirildi.

Conte’nin Kolarov’u hem sol bek hem de stoper gibi görevlendirmeyi düşündüğü de ifade edildi. 33 yaşındaki savunmacının mevcut kulübü Roma’da da teknik patron Paulo Fonseca, ayrılmasını istemiyor. Hem tecrübesi hem de savunmadaki çok yönlülüğüyle Kolarov’un kalmasını hedefliyor.

Fenerbahçe’de ise Ersun Yanal takımın şampiyonluk yarışındaki iddiasının Kolarov tarzı futbolcuları transfer etmekle olacağını düşünüyor. Deneyimli oyuncunun sol bek ve sol stoper olarak takıma kazandırılması için yoğun çaba harcanıyor.

Fonseca mesaj verdi

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında sol bekte, iyileştiğinde ise stoperde oynatmayı planladığı Kolarov’un transferi için pazarlıklar sürüyor.

Ancak bonservis bedeli istenmesinin yanı sıra Roma’nın yeni teknik direktörü Fonseca da futbolcudan vazgeçmiyor. Israrla merkez stopere ihtiyacı olduğunu belirten Portekizli teknik adam, son oynanan Lille maçında Kolarov’u 90 dakika sahada tuttu. Sırp futbolcunun planları içinde yer aldığını her fırsatta belirten Fonseca, Kolarov’un taliplerine adeta mesaj yolladı.