İnterli oyuncu Bakayoko, Menemenspor yolunda...

TFF 1. Lig’de transferin en hareketli takımlarından olan Menemenspor’un Fransız golcü Axel Bakayoko ile ilgilendiği ifade edildi.

TFF 1. Lig'de transferin en hareketli takımlarından olan Menemenspor'un Fransız golcü Axel Bakayoko ile ilgilendiği ifade edildi. Son olarak İsviçre'nin St. Gallen takımında top koşturan 21 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Menemenspor'un Bakayoko'yu İzmir'e davet ettiği vurgulandı.

Forvet'in yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabilen genç oyuncu kariyerinde Fransa'da Sochaux ve İtalya'da Inter formalarını giydi.