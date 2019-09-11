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11.09.2019 - 17:09| İSTANBUL (AA)

Iraklı Bakan Taleb'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

Irak Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyad Taleb, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Iraklı Bakan Taleb'den TFF Başkanı Özdemir'e ziyaret

TFF'den yapılan açıklamada, Bakan Ahmed Riyad Taleb ile beraberindeki heyetin Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi. Başkan Nihat Özdemir'in Bakan Ahmed Riyadh Taleb'e A Milli Takım forması takdim ettiği belirtildi.

 

 

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