Ä°rem Yaman'dan "altÄ±n vuruÅŸ"
TÃ¼rkiye Tekvando Federasyonunun organize ettiÄŸi, Ä°rem Yaman-Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n seÃ§me mÃ¼sabakasÄ±nÄ± Ä°rem kazandÄ±. Ä°rem Yaman, 57 kiloda, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na puan veren G4 Ekstra Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda kota mÃ¼cadelesine Ã§Ä±kmaya hak kazandÄ±.Â
TÃ¼rkiye Tekvando Federasyonunun milli sporcular Ä°rem Yaman ile Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n arasÄ±nda organize ettiÄŸi seÃ§me mÃ¼sabakasÄ±nÄ± "altÄ±n vuruÅŸla" Ä°rem Yaman kazandÄ±.
Ankara Ä°smet Iraz Spor Salonu'nda yapÄ±lan mÃ¼sabakaya seyirciler yoÄŸun ilgi gÃ¶sterirken maÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ± 5-5 eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 2. raundunu, iyi mÃ¼cadele eden Ä°rem Yaman 12-9 Ã¼stÃ¼n tamamlarken, Hatice KÃ¼bra Ä°lgÃ¼n son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal sÃ¼resi eÅŸitlikle biten maÃ§Ä± "altÄ±n vuruÅŸa" taÅŸÄ±dÄ±.
AltÄ±n vuruÅŸta ilk sayÄ±yÄ± alan Ä°rem Yaman, maÃ§Ä± 15-13 kazanarak 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na puan veren G4 Ekstra Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda 57 kiloda mÃ¼cadele etme hakkÄ± kazandÄ±.
Åžampiyona 1-3 KasÄ±m tarihlerinde Ä°talya'nÄ±n Bari kentinde yapÄ±lacak.
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