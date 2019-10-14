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HaberlerEuro 2020İrfan Can Kahveci: Savaşta değiliz
14.10.2019 - 08:04 |

İrfan Can Kahveci: Savaşta değiliz

A Mili Takımımızın zorlu Fransa maçı öncesinde basın toplantısına çıkan İrfan Can Kahveci, Fransız gazetecinin provokatif sorusuna tokat gibi cevap verdi.

İrfan Can Kahveci: Savaşta değiliz

Milli Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmak istediklerini kaydeden İrfan Can, "Şu ana kadar oynadığımız oyunla iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Yarın da kazanmak için çıkacağız Fransa maçına" derken, Başakşehir'e döndüğünde de aklında Milli Takım olduğunu belirtti ve, "Kulüp takımına döndüğümüzde de Milli Takım'ı özlüyoruz, buradaki arkadaşlık hep aklımızda. Hep Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA DEĞİLİZ
Fransız gazetecinin, "Bir savaş var ve siz de Arnavutluk maçında asker selamı verdiniz. Bu konudaki görüşleriniz neler?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İrfan Can, "Biz savaşta değiliz, terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada askerlerimiz ve tabii ki ülkemizi destekliyoruz bu konuda. İnşallah sağ salim dönecekler" mesajını verdi.

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