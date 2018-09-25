25.09.2018 - 19:12 | | ANKARA (AA)
Isco ameliyat edilecek!
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in yıldız futbolcularından Isco'ya apandisit teşhisi kondu.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız oyuncularından Isco, apandisit nedeniyle ameliyat edilecek.
Ameliyat edilecek
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuya apandisit teşhisi konduğu ve kısa süre içinde ameliyata alınacağı belirtildi.
1 ay yok
Bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 2 gole imza atan Isco'nun, sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.