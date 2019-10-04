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04.10.2019 - 12:53 |

İskoçlar'dan Muhammed Ali'li gönderme

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celtic-Cluj maçında ev sahibi ekibin taraftarları tribünde Muhammed Ali posteri açtı.

İskoçlar'dan Muhammed Ali'li gönderme

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Efsane boksörün dövüşürken göründüğü resmin yanında kendisine ait 'Düşmek sorun değil, kötü olan yerde kalmak' ifadelerinin yer aldığı bir pankart göze çarptı.

Şampiyonlar Ligi'nden elenip, yoluna Avrupa'nın iki numaralı kupasında devam eden Iskoç ekibini seyircisi, bu şekilde motive etmeye çalıştı.
Kendisini aynı zamanda bir numaralı kupanın üçüncü eleme turunda saf dışı bırakan takım olan Rumen ekibini 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, rakibinden rövanşı da almış oldu.

Celtic taraftarının tribünde yaktığı meşaleler nedeniyle, kulübe ceza gelmesi bekleniyor.

 

 

 

 

https://dugout.com/spfl/celtic-2018-19-season-review

 

 

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