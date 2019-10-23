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HaberlerFransa Ligue 1Islam Slimani için transfer iddiası
23.10.2019 - 15:26 |

Islam Slimani için transfer iddiası

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani ile ilgili bomba gibi bir transfer iddiası geldi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, geçtiğimiz yaz Leicester City'den kiralık olarak gittiği Monaco'da sergilediği performansla parmak ısırtıyordu.

Şu ana kadar 7 maçta 5 gol ve 7 asist kaydeden Cezayirli hakkında bugün Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Sky Sports kanalı, resmi internet sitesi aracılığıyla okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Monaco'nun 31 yaşındaki santrforu sezon sonunda 9 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle kadrosuna katabileceğini yazdı. Leicester kulübü, 2016 yazında Sporting Lizbon'dan büyük ümitlerle kadrosuna kattığı yıldız isim için tam 30,5 milyon euro ödemişti. (Fanatik)

Islam Slimani için transfer iddiası

Islam Slimani için transfer iddiası

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