İşlem tamam

Bonservisi elinde bulunan Adil Rami’yi İstanbul’a getiren Fenerbahçe, yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



Sağlık kontrolünden geçmesi durumunda anlaşma yapılacağı açıklanan Rami, kulübün anlaşmalı hastanesi tarafından kontrolden geçirildi. “Sağlam” raporu alan futbolcunun transferinin önünde bir engel kalmadı.

Fransa’nın Marsilya ekibiyle yollarını ayıran Fransız stoper, önceki gün Türkiye’ye gelmişti. Mukavele yapılmasının ardından antrenmanlara başlayacak olan oyuncunun, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada takıma adapte olabileceği ifade edildi.