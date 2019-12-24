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24.12.2019 - 15:47 | | BURSA (İHA)

İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı göletine düşen 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Suda boğularak ölen talihsiz kadının eski Fenerbahçeli futbolcu ve İnegölspor'un eski Teknik Direktörü İsmail Güldüren'in kayınvalidesi olduğu öğrenildi.

İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

Edinilen bilgiye göre, panik atak hastalığı bulunan Mediha Türkyılmaz Kazancı Mahallesi'nde ikamet ettiği evden ayrıldı. Bir süre sonra yakınları tarafından yaşlı kadın her yerde aranmasına rağmen bir türlü bulunamadı.

Arama çalışmaları kapsamında kazancı mahallesinde bulunan gölette bir kadın cesedinin olduğu belirlendi. Gölette bulunan kadın cesedi olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Çıkarılan cesedin talihsiz Mediha Türkyılmaz'ın olduğu belirlendi.

Türkyılmaz'ın cansız bedeni olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan panik atak hastalığı bulunan kadının gölet kenarına giderken dengesini kaybederek düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İsmail Güldürenin kayınvalidesi gölette boğuldu

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