İsmail Kartal: "Çocuk kanlar içinde kaldı"

Süper Lig'de Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal maç sonu konuştu.

"En fazla canı yanan takım biziz"

"Biz elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Maça iyi başlayan taraf bizdik. Yediğimiz golde faul vardı. En fazla canı yanan takım biziz. Ben futbol kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim başımıza 6. kez geldi bu sezon. Çocuk kanlar içinde kaldı"

"Artık bizim için her maç final"

Kayserispor da elinden geleni yaptı ve kazandı. Futbolcularla bir değerlendirme yapıp deplasmanda neden puan alamadığımızı sorgulamamız lazım. Önce kendimize bakmamız lazım. Artık bizim için her maç final. 3 puanı alsaydık düşüncelerimiz farklı olabilirdi. Kasımpaşa maçına hazırlanacağız şimdi."