Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri İsmail Kartal: "İkinci yarı Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik"
29.12.2019 - 23:44 | | AA

İsmail Kartal: "İkinci yarı Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik"

Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik." dedi. Kartal, "Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik. Son final paslarını iyi değerlendiremedik. Beklemediğimiz anda beklenmedik bir gol yedik" dedi.

İsmail Kartal: "İkinci yarı Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik"

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik." dedi.

Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça tam istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti. 

Yedikleri golden sonra takımın kendine geldiğini vurgulayan Kartal, "Duran topla beraberliği yakaladık. İkinci yarıda ise oyunu kontrolümüzde tutarak arkada bulacağımız boşluklarla maçı kazanmak istiyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. İkinci yarı Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik. Son final paslarını iyi değerlendiremedik. Beklemediğimiz anda beklenmedik bir gol yedik. Oyunun genelinde denk bir mücadele vardı. Golü bulamadık. İyi mücadele etmemize rağmen taraftarı mutlu edemedik." şeklinde konuştu. 

İyi bir hazırlık kampı ile ikinci yarıya daha iyi girmek istediklerini kaydeden Kartal, "Takıma katılacak oyuncularla farklı bir ikinci yarı izletmek istiyoruz. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile çalışmalarımız sürüyor. Transfere birlikte karar veriyoruz." diye konuştu. 

Maçta çok sertlik olduğu yönündeki Ersun Yanal'ın açıklamalarına katılmadığını dile getiren Kartal, "Oğulcan sadece bir pozisyonda topa kayarken rakibe teması oldu. İkili mücadele futbolda olacak. Aşırı sertlik yoktu. Hakemin değerlendirmesi o yöndeydi. Fenerbahçe üretken değildi bugün sadece. Oyun planımızı buna göre yapmıştık. Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal: İkinci yarı Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rize'de Ersun Yanal'a sert tepki!
Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Liverpool -Wolves: 1-0

Son dakika - Liverpool -Wolves: 1-0

Son dakika - Ersun Yanal: "Biz şampiyon olacağız"

Son dakika - Ersun Yanal: "Biz şampiyon olacağız"

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 17. hafta! Süper Lig'de 2. devre ne zaman başlayacak?

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 17. hafta! Süper Lig'de 2. devre ne zaman başlayacak?

Deniz Türüç: "Tam hava yakaladık, devre oldu"

Deniz Türüç: "Tam hava yakaladık, devre oldu"

Sıradaki Haber