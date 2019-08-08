İsmail Kartal: Premier Lig'den 2 oyuncu ile ilgieniyoruz

Yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Hasan Kartal, "Kamp dönemimiz çok iyi geçti. Bu sırada çok iyi bir ortam yakaladık. Oyuncularımızla birlikte uyumlu bir şekilde çalıştık. Kısa zamanda iyi kaynaştık ve iyi bir birliktelikle beraber samimi ve tempolu bir şekilde iyi antrenmanlar yaptık." dedi.

Kartal, haftaya ligin başlayacağını belirterek, "Halen daha eksiklerimiz var. Bu eksikleri giderebilmemiz için de başkanımız ve yöneticilerimiz ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Bir oyuncuyu almak ve getirmek kolay değil. Onu inandırmanız ve istemesi gerekiyor. Bunun ekonomik boyutları var. Çaykur Rizespor'da faydalı olabileceğimiz inandığımız oyuncunun da bizi tercih etmesi de önemli. Bu bir süreçtir. Bu süreç halen daha devam ediyor. Biz gerçekten istediğimiz ve burada başarılı olabileceğini inandığımız oyuncuları transfer etmemiz için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Bugüne kadar transfer konusunda hep doldur boşalt olduğunu kaydeden Kartal, şöyle devam etti:

"Her sene 10-12 futbolcu gelmiş ve gitmiş. Dedik ki artık Çaykur Rizespor'un böyle boşalt değil kalıcı bir iskelet kadrosu olsun. Sözleşmeli ve kontratlı kendi oyuncularımız olsun istedik. Şuana kadar bir ve ikinci oyuncu haricinde tamamı Çaykur Rizespor'un 3 ve 5 yıllık kontratlı kendi oyuncularımız. Altı ay sonra veya bir yıl sonra burada ben olurum veya olmam Çaykur Rizespor'un en azından iskelet ve sağlam bir kadrosu olacak. benden sonra gelecek antrenörlerin yeniden bir takım kurmaması için bir kaç nokta trasnferlerle Çaykur Rizepsor her sene üzerine koyarak devam etmesi gerekir. Bu planlamayı başkanım yöneticiler ve ben böyle yaparak yola çıktık."

Kartal, şuana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirterek, "Aldığımız oyuncuların maliyetleri çok şeffaf, açık ve net. Çaykur Rizespor'un da ekonomisini ve mali yapısını sarmayacak ve uçuk kaçık yüksek paralar ödenmeden hak eden oyuncuları getirdik. Bunun bilançosunu da zamanı gelince açıklayacağız. hangi oyuncu kaç paraya gelmiş hepsini açıklayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Çaykur Rizespor'un bir kuruşunun hesabını yaparak çok değerli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyoruz. Bizde hata yapabiliriz. Aldığımız oyuncuların yüzde 75'ine yakını size katkı verebiliyorsa zaten biz transferde başarılı olmuşuz anlamına gelir. Ama harcanan bütçeyi görünce şaşıracaksınız. Biz kulübün her kuruşunu hesap ederek hareket ediyoruz. Dünyanın büyük kulüpleri de bugün transferde arayış içerisinde. Bizde kaliteli futbolcuları en ucuza almak için gayret ediyoruz. Gelen oyuncuların lige takıma alışması, bize, şehre alışması zamanla olacak. İnşallah başarılı olacağız. Biraz sabırlı olarak bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum". ifadelerini kullandı.

Kartal, transfer konusunda değinerek, şunları kaydetti:

"3-4 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Takımda eksik kalan bölgelerimiz var. Hücum bölgesine iki oyuncu daha alacağız. Biri yabancı, iki forvet daha almayı planlıyoruz. Biri Türk genç atletik bir oyuncu var. Onların peşindeyiz. Görüştüğümüz isimler var. İngiltere Premier Lig'de bu akşam itibariyle transfer bitiyor. Burada görüştüğümüz istediğimiz iki oyuncu var. Satmak istiyorlar. O paraları veremeyeceğimizi söyledik. Teklifimizi verdik. Son dakikaya kadar bekliyoruz. Bu oyuncuların biri kanat, biri santrafor. Kiralık seçeneğini de düşünüyoruz. şartlar uygun olabilirse alabiliriz. Bugün bu konu da netleşecek. Medipol Başakşehir'de oynayan Mevlüt Erdinç ve Joseph Attamah da ilgileniyoruz.