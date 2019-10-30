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30.10.2019 - 20:55 | | AA

Ä°smail Kartal'dan Galatasaray açÄ±klamasÄ±!

Galatasaray ile karÅŸÄ±laÅŸacak Ã‡aykur Rizespor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, "Bu maÃ§tan puan ya da puanlarla ayrÄ±lÄ±p yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.Â

Ä°smail Kartal'dan Galatasaray açÄ±klamasÄ±!

SÃ¼per Lig'in 10. haftasÄ±nda 1 KasÄ±m Cuma gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Galatasaray ile karÅŸÄ±laÅŸacak Ã‡aykur Rizespor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Ä°smail Kartal, "Bu maÃ§tan puan ya da puanlarla ayrÄ±lÄ±p yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.Â 

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 4. tur maÃ§Ä±nda, BÃ¶lgesel AmatÃ¶r Lig ekibi 1074 Ã‡ankÄ±rÄ±spor'u yenerek tur atladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Galatasaray maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ±, artÄ±k bu maÃ§Ä± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirten Kartal, "Galatasaray maÃ§Ä±nda puan ya da puanlarla ayrÄ±lÄ±p yolumuza devam etmek istiyoruz. GeÃ§en hafta MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±nda galip gelerek ligde Ã¼st sÄ±ralara tÄ±rmandÄ±k. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bir lig, bir kupa olmak Ã¼zere iki maÃ§tÄ±r kazanÄ±yoruz. Ä°stanbul'a moralli gidiyoruz. Puan veya puanlar alÄ±rsak bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ baÅŸarmÄ±ÅŸ oluruz. Ä°nÅŸallah iyi mÃ¼cadele edip yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼n akÄ±yla Rize'ye dÃ¶neriz." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Kartal, ligin ilk yarÄ±sÄ±nda Ã¶nlerinde 8 maÃ§ olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"Bu maÃ§lardan ez 8-9 puan almamÄ±z lazÄ±m. Ä°lk yarÄ± 20 puan toplamayÄ± hedefliyoruz. Ara transfer dÃ¶neminde yapacaÄŸÄ±mÄ±z takviyelerle Ã§ok daha rahat, baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§ireceÄŸimize inanÄ±yorum. Burada Ã‡aykur Rizespor'un menfaati Ã¶nemlidir. FaydalÄ± olmayan oyuncuyu takÄ±mdan gÃ¶ndereceÄŸiz. BaÅŸka ÅŸansÄ±mÄ±z yok. Futbolda bunlar var."

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