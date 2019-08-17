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HaberlerFenerbahçeİsmail Köybaşı adım adım Westerlo'ya
17.08.2019 - 11:37

İsmail Köybaşı adım adım Westerlo'ya

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve takımsız kalan İsmail Köybaşı'nın yeni adresi belli oldu.

İsmail Köybaşı adım adım Westerlo'ya

Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Fenerbahçe’den ayrıldı. İsmail’e Süper Lig’den teklifler gelse de oyuncunun önceliği Avrupa. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu, Hasan Çetinkaya’nın yöneticiliğini yaptığı, Berke Özer ve Recep Gül’ün formasını giydiği Westerlo ile temas halinde. Tarafların anlaşma sağlamaya yakın oldukları iddia edildi.

 

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