İsmail Köybaşı adım adım Westerlo'ya

Sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı, Fenerbahçe’den ayrıldı. İsmail’e Süper Lig’den teklifler gelse de oyuncunun önceliği Avrupa. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu, Hasan Çetinkaya’nın yöneticiliğini yaptığı, Berke Özer ve Recep Gül’ün formasını giydiği Westerlo ile temas halinde. Tarafların anlaşma sağlamaya yakın oldukları iddia edildi.