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Haberler Fenerbahçeİsmail Köybaşı, Granada ile anlaştı!
29.08.2019 - 20:29

İsmail Köybaşı, Granada ile anlaştı!

İsmail Köybaşı, La Liga ekiplerinden Granada'ya transfer oldu

İsmail Köybaşı, Granada ile anlaştı!

İspanya La Liga ekiplerinden Granada, bonservisi elinde bulunan milli futbolcu İsmail Köybaşı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İsmail Köybaşı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncu için yarın imza töreni düzenleneceği belirtildi.

İsmail Köybaşı son olarak Fenerbahçe'de forma giymiş ve geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona ermişti.

İsmail Köybaşı, Granada ile anlaştı


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