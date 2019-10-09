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09.10.2019 - 16:34 |

İsmail Ünal'dan Beşiktaş camiasına çağrı

Beşiktaş seçimine başkan adayı olarak girmesi beklenen İsmail Ünal, yaptığı açıklamayla Genel Kurul üyelerine seslendi.

İsmail Ünal'dan Beşiktaş camiasına çağrı

İşte İsmail Ünal'ın yazılı açıklaması:

"Başta profesyonel futbol olmak üzere Türk sporunun ve kulübümüzün ekonomik ve yönetsel açıdan zorlu bir dönemden geçtiği aşikardır. Çok açıktır ki; bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız.

İçinde bulunduğumuz koşullar kıran kırana bir yarışa, müsaade etmemektedir. Kıran ve kırılan taraflar yaratmak, Beşiktaş sevdalılarını kutuplaştırmak yerine el ele verip birlik olmalı ve bu dar boğazdan çıkmalıyız.

Bizler yarışmayalım ki Beşiktaşımız rakipleriyle daha iyi yarışsın. Bizler güçlerimizi birleştirelim ki, Beşiktaşımız da bu güç sayesinde Şerefiyle oynayıp, Hakkı'yla kazanmaya devam etsin.

Bu düşüncelerle aday olsun olmasın, camiamızın ileri gelen, etkili, tecrübeli tüm isimlerine şu çağrıyı yapıyorum: Bu olağanüstü dönemde yetkisi olup etkisi olmayan zayıf yönetimler yaratmak yerine tek vücut halinde seçime gitmenin yolunu bulalım. Vakit kaybetmeden bir araya gelip üzerimize düşen bu tarihi sorumluluğu yerine getirdiğimiz gün, güzel günlerin başlangıcı olacaktır. Yarış dar boğazdan geçerken değil açık denize açılınca yapılmalıdır."

 

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