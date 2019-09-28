İsme göre değil forma göre!

Galatasaray karşısında en iyi 11 ile yer almayı amaçlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında yer alan kadroyu sahaya sürecek.



Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Moses’ın yer almayacağı karşılaşma öncesinde Hasan Ali ve Isla iyileşse de, iki oyuncunun da ciddi anlamda maç eksiği bulunuyor. Bu nedenle sarı-lacivertlilerde hazır oyuncular sahada olacak.



Stoperde Zanka, Jailson ikilisinden vazgeçmeyecek olan Yanal, Gustavo ve Emre’yi orta alanın garantisi olarak görecek. Sağ ve sol kanatta Deniz ve Tolga ile hücuma kalkacak olan sarı-lacivertlilerde golcü Vedat’ın en büyük yardımcısı da Max Cruse olacak.

Tam kadro Telekom’a

Fenerbahçe Yönetimi tam kadro Türk Telekom Stadı’na gidecek. Başkan Ali Koç’un cezasının kalkmasıyla birlikte yönetimin tekvücut halinde takımın yanında olacağı belirtildi.

Sarı-lacivertliler bu şekilde takıma destek verip, her zaman bir arada olduklarını gösterecek.