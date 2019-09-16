Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Moreno, Barcelona'nÄ±n Gine Bissaulu 16 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z futbolcusu Ansu Fati'yi Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'na katmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Moreno, Ä°spanyol basÄ±nÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, Ansu Fati'nin Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± giymesini saÄŸlamak iÃ§in Ä°spanya Futbol Federasyonu (RFEF) bÃ¼nyesinde giriÅŸimlerde bulunulduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Moreno, "Ansu konusuyla ilgileniliyor. Ama sonunda kararÄ± verecek olan futbolcu." dedi. Barcelona'da Lionel Messi, Luis Suarez ve Dembele'nin sakatlÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± bu sezon ligde Ã¼Ã§ maÃ§ta oynama fÄ±rsatÄ± bulan Ansu Fati, attÄ±ÄŸÄ± iki gol ve verdiÄŸi bir asist ile futbol basÄ±nÄ±nÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.Â

Gine Bissau doÄŸumlu Fati'nin Ä°spanyol vatandaÅŸÄ± olup Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ± formasÄ±nÄ± giymesi halinde ekim ayÄ± sonunda Brezilya'da yapÄ±lacak 17 YaÅŸ AltÄ± DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda oynatÄ±labileceÄŸi belirtiliyor.