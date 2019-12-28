Ä°spanya futbolunda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ceza

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28.12.2019 - 01:54 | | AA

Ä°spanya futbolunda Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ceza

Ä°spanya Futbol Federasyonu (RFEF), Ä±rkÃ§Ä± tezahÃ¼ratlar sebebiyle ikinci yarÄ±sÄ± oynanmayÄ±p ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maÃ§Ä±ndaki olaylardan dolayÄ± ev sahibi kulÃ¼be para ve tribÃ¼n kapatma cezalarÄ± verdi.Â  Rayo Vallecano BaÅŸkanÄ± Raul Martin Presa, kulÃ¼p olarak Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± durduklarÄ±nÄ±, sorunun da sportif deÄŸil sosyal olduÄŸunu belirterek, "Rayo Vallecano bu olayÄ±n kurbanÄ±dÄ±r. Verilen ceza adaletsizdir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â

Ä°spanya futbolunda Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ceza

RFEF'e baÄŸlÄ± Rekabet Komitesi, Ä°spanya 2. Futbol Ligi'nde 15 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanan ve Ä±rkÃ§Ä± tezahÃ¼ratlar gerekÃ§esiyle hakem kararÄ±yla ikinci yarÄ±sÄ± ertelenen Rayo Vallecano-Albacete maÃ§Ä±yla ilgili kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Komite, Rayo Vallecano KulÃ¼bÃ¼ne 18 bin avro para cezasÄ±, Albacete maÃ§Ä±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n seyircisiz oynanmasÄ± ve fanatik taraftarlarÄ±n bulunduÄŸu kale arkasÄ± tribÃ¼nÃ¼n 2 maÃ§ kapatÄ±lmasÄ± cezalarÄ±nÄ±n verildiÄŸini duyurdu.Â 

Rayo Vallecano BaÅŸkanÄ± Raul Martin Presa, kulÃ¼p olarak Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± durduklarÄ±nÄ±, sorunun da sportif deÄŸil sosyal olduÄŸunu belirterek, "Rayo Vallecano bu olayÄ±n kurbanÄ±dÄ±r. Verilen ceza adaletsizdir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.Â 

Rayo Vallecano-Albacete karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, ev sahibi takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n, Albacete'de oynayan UkraynalÄ± futbolcu Roman Zozulya'yÄ± hedef alarak, "Defol Nazi" ÅŸeklindeki tezahÃ¼ratlarÄ± sebebiyle hakem kararÄ±yla yarÄ±da kesilmiÅŸti.Â 

Zozulya, olaydan sonra dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hakkÄ±ndaki Nazi suÃ§lamasÄ±na tepki gÃ¶stererek, "Ben apolitik birisiyim. TÃ¼m ideolojilere karÅŸÄ±yÄ±m. Sadece bir futbolcuyum ve UkraynalÄ± bir vatanseverim. Ãœlkeme yardÄ±m etmek, vatansever olmak suÃ§ deÄŸildir." demiÅŸti.Â 

UkraynalÄ± futbolcu, 2016-2017 sezonunun ortasÄ±nda Real Betis'ten kiralÄ±k olarak Rayo Vallecano'ya transfer olmuÅŸ ancak taraftarlarÄ±n tepkisinden dolayÄ± forma giyemeden sÃ¶zleÅŸmesini feshederek takÄ±mdan ayrÄ±lmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°spanya futbolunda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa ceza

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