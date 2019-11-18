İspanya-Romanya maçı canlı bahis seçeneğiyle Misli.com'da

İki takımın mücadelesine siz de Misli.com’dan canlı bahis oynayarak ortak olabilirsiniz.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

İspanya son 9 maçında yenilmedi (7G 2B).

İspanya’nın son beş maçının üçü 2,5 üst bitti.

Romanya grupta, deplasmanda oynadığı dört maçın ikisini kazandı (1B 1M).





ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Bu mücadeleye bahis yapan misli.com üyelerinin öne çıkan tercihleri 2,5 gol üstü.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı iddaa oynayabileceğiniz karşılaşmada ön plana çıkan oyunlar ise “Sıradaki gol” “Ev sahibi / Deplasman Toplam Gol Alt/Üst” seçenekleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

İspanyollar, grupta 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlikle liderliğini sürdürdü. 2. Sıradaki İsveç'in 5 puan önündeler. Son maçta Malta'ya 7 attılar. Romanya fena sayılmayacak performansla götürdüğü turnuvada son maçta evinde İsveç'e kaybetti. İsveç'e 2 maçta da kaybetmeleri ve berabere biten 2 Norveç maçı 14 puanda kalmalarına neden oldu. 13 yıl aradan sonra İspanya'da karşılaşacaklar. Romenler 9 maçta sadece 10 gol yediler. Tercihim ilk yarı 1.5 ALT.