29.04.2019 - 17:06 |
İspanya Süper Kupası, 2020'den itibaren Suudi Arabistan'da
İspanya Futbol Federasyonu, bugün yaptığı resmi açıklamayla İspanya Süper Kupası'nın 2020'den itibaren 6 yıl boyunca 4'lü final formatında oynanacağını ve organizasyonun ev sahipliğini Suudi Arabistan'ın üstleneceğini duyurdu.
İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik karar, İspanya Futbol Federasyonu'nun bugünkü olağanüstü genel kurulunda resmen kabul edildi. Körfez ülkesinin 6 yıl boyunca ev sahipliği yapacağı organizasyon, tarihinde ilk defa 4'lü final formatında gerçekleştirilecek.
Kupa için yarışacak 4 takımın 2'sini La Liga şampiyonu ve ikincisi oluştururken kalan 2 ekip ise Kral Kupası şampiyonu ve finalisti olacak. Suudi Arabistan'da yeni formatıyla ilk kez 2020'de düzenlenecek olan Süper Kupa'nın maç programı ise şu şekilde: (Fanatik)
İlk yarı final: 8 Ocak 2020
İkinci yarı final: 9 Ocak 2020
Final: 12 Ocak 2020