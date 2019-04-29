İspanya Süper Kupası, 2020'den itibaren Suudi Arabistan'da

İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik karar, İspanya Futbol Federasyonu'nun bugünkü olağanüstü genel kurulunda resmen kabul edildi. Körfez ülkesinin 6 yıl boyunca ev sahipliği yapacağı organizasyon, tarihinde ilk defa 4'lü final formatında gerçekleştirilecek.

Kupa için yarışacak 4 takımın 2'sini La Liga şampiyonu ve ikincisi oluştururken kalan 2 ekip ise Kral Kupası şampiyonu ve finalisti olacak. Suudi Arabistan'da yeni formatıyla ilk kez 2020'de düzenlenecek olan Süper Kupa'nın maç programı ise şu şekilde: (Fanatik)

İlk yarı final: 8 Ocak 2020

İkinci yarı final: 9 Ocak 2020

Final: 12 Ocak 2020