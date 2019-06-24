İspanya'da gündem Soldado

Fenerbahçe'de oynadığı süre boyunca performansı tartışma konusu olan ve sözleşmesi bu sezon sona erip takımdan ayrılan Roberto Soldado, ülkesi İspanya'da paylaşılamıyor.

Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki golcü için İspanyol kulüpleri birbirine girdi. Levante, Getafe ve Osasuna Soldado'yu ikna etmek için büyük çaba veriyor.

Soldado, ülkesinde daha önce Real Madrid, Getafe, Osasuna ve Villarreal'de oynamış ve 144 gole imza atmıştı. (Sabah)