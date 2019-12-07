Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİspanya La Liga Haberleri İspanya’da Real Madrid, La Liga’dan çıkıyor!
07.12.2019 - 13:06 | | FANATİK

İspanya’da Real Madrid, La Liga’dan çıkıyor!

İspanyol devi Real Madrid’in, bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Lig için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın haberine göre İspanyol devi Real Madrid’in, bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Lig’i için girişimlerini iyice hızlandırdığı öğrenildi.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin, ülke liglerinden ayrılarak kendi liglerini oluşturma girişimi için Real’in Başkanı Florentino Perez’in, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüştüğü ve “La Liga’dan çıkacağız ve İngiliz devleriyle birlikte toplam 20 takımla kendi ligimizi kuracağız” dediği öğrenildi.

İspanya’da Real Madrid, La Liga’dan çıkıyor

İspanya’da Real Madrid, La Liga’dan çıkıyor

    Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda finalde!

    Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda finalde!

    Türklerin yüzde 30’u A Milli Takım’dan EURO 2020’de yarı final bekliyor

    Türklerin yüzde 30’u A Milli Takım’dan EURO 2020’de yarı final bekliyor

    Mustafa Denizli, Tractor Sazi'den karşılıklı anlaşarak ayrıldı

    Mustafa Denizli, Tractor Sazi'den karşılıklı anlaşarak ayrıldı

    Dakar’da bir efsane Laia Sanz

    Dakar’da bir efsane Laia Sanz

    Sıradaki Haber