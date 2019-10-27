İspanya’da yeşil kart kararı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Futbol kurallarında yapılan bir dizi değişikliğin ardından dünya futbolu gözünü bu kez önümüzdeki dönemde yapılması olası yeni değişikliklere çevirdi. Sarı ve kırmızı kart uygulamalarının yanında bir süredir üzerinde konuşulan uygulamalardan bir tanesi de, üçüncü bir kartın yürürlüğe konulması oldu.

Turuncu derken, yeşil çıktı

Bazen turuncu, bazen yeşil bazense her ikisi birden telaffuz edilerek, gelecekteki bir yeniliğe yönelik tartışmalar futbol gündeminden eksik kalmıyor. Bu uygulama ile ilgili ilk somut adım İspanya’da atılıyor… Ülkenin bölgesel liglerinde buna yönelik bir pratiğin hayata geçirilmesine karar verildi.

Federasyon resmen açıkladı

Valencia Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin bu noktasında yapılacak bölgesel futbol karşılaşmalarında yeşil kart uygulamasına geçilmesi kararı alındığı duyuruldu. Ancak bu renkte kart, sarı ve kırmızı kartlar gibi cezalandırma amacıyla kullanılmayacak.

Teşvik etmeyi amaçlıyorlar

Hakemlerin olumlu tavır gösteren futbolculara bu kartı göstereceği duyuruldu. Bir futbolcunun yaptığı centilmen bir hareket, fair play ruhuna uygun davranışlarda hakem futbolcuya bu renkte kart gösterecek. Yeni kural ile centilmen davranışta bulunan oyuncuların ödüllendirilerek bu yönde hareketlerin teşvik edilmesi planlanıyor.