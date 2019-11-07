07.11.2019 - 17:09 | | Ä°STANBUL / DHA
Ä°stanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik ToplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
AtatÃ¼rk Olimpiyat StadÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapacaÄŸÄ± 2020 UEFA Åžampiyonlar Ligi finali hazÄ±rlÄ±klarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Ä°stanbul 2020 Emniyet ve GÃ¼venlik ToplantÄ±sÄ± Riva'da yapÄ±ldÄ±.Â
Futbol Federasyonu'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±ya Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul ValiliÄŸi, Ä°stanbul Olimpiyat OyunlarÄ± HazÄ±rlÄ±k ve DÃ¼zenleme Kurulu (Ä°OOHDK), Ä°stanbul Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, UEFA ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katÄ±ldÄ±.
UEFA yetkilileri tarafÄ±ndan bir sunumun da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, 30 MayÄ±s 2020 tarihinde oynanacak finalde alÄ±nacak emniyet ve gÃ¼venlik tedbirleri ile ilgili hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± deÄŸerlendirildi.