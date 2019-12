Abel Meszaros: İstanbul eğlenceli

Sezon başında Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen ancak 15. hafta itibariyle hem sakatlığın etkisi hem de istikrarsız form grafiğiyle şaşırtan Max Kruse artık tartışılır hale geldi. Bundesliga’yı yakından takip eden Sport TV yorumcusu Abel Meszaros, Milliyet için değerlendirdi.

Max Kruse’nin yaşadığı form düşüklüğüyle alakalı birçok faktörün olabileceğini savunan gazeteci Abel Meszaros, şu ifadeleri kullandı:

“Aslında bana sorarsanız, bu duruma ‘çok sürpriz oldu’ diyemem. Aslında bunlar olabilecek şeyler. Her zaman her futbolcu için bu mümkün. Benim tahminimi sorarsanız; İstanbul bir futbolcu için çok fazla eğlence barındıran bir şehir. Kruse zaten kendisi de saklamıyor, eğlenmeyi seven biri. Ancak başka faktörler de var. Belki, Süper Lig’e tam olarak ayak uyduramadı ya da belki yeni bir teknik direktörle çalışırken metotlar uymadı. Bunlar olabilir. Kruse’den en çok verim alan teknik adam Freiburg’da Christian Streich oldu. En çok uyum sağladığı teknik adamdı. Daha sonraki teknik adamlar zaman zaman zorlandı. Ama bir taraftan da bakarsak, Werder Bremen de Kruse’yi çok arıyor. Kruse’siz gerçekten çok zorlanıyorlar.