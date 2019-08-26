Ä°stanbulspor - Altay: 2-2
TFF 1. Lig'de Ä°stanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldÄ±.Â
TFF 1. Lig'de 2. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda, Ä°stanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldÄ±.Â
KÄ±rÄ±kkale'de eski eÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Emine Bulut anÄ±sÄ±na iki takÄ±m sahaya siyah pankartla Ã§Ä±ktÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸma 1 dakika geÃ§ baÅŸladÄ±.
Stat: Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu
Â Hakemler: Ã–zgÃ¼Ã§ TÃ¼rkalp, Uygar Bebek, Muhammet YumakÂ
Ä°stanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin YÄ±ldÄ±rÄ±m, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur ErgÃ¼n, Muhammed Enes DurmuÅŸ, Eslem Ã–ztÃ¼rk (Dk. 84 Berkay GÃ¶rmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), Ä°brahim YÄ±lmazÂ
Altay: AydÄ±n BaÄŸ, Erhan Kartal, GenÃ§er Cansev, AbdÃ¼lkerim BardakÃ§Ä±, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 HÃ¼samettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 YÄ±lmaz Ã–zeren)
Â Goller: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Ã–ztÃ¼rk (Ä°stanbulspor), Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)Â
SarÄ± kartlar: Dk. 37 Muhsin YÄ±ldÄ±rÄ±m, Dk. 72 Wellington, Dk. 90 3 Muhammed Demirci (Ä°stanbulspor), Dk. 54 GenÃ§er Cansever, Dk. 85 Tavares (Altay)