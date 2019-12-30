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30.12.2019 - 17:41 | | AJANSSPOR

İstanbulspor Fatih Tekke ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı ve yeniden Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.

İstanbulspor Fatih Tekke ile anlaştı

İstanbulspor'da Fırat Gül'ün ayrılığı sonrası gözler yeni teknik adama çevrildi. Sarı siyahlı kulübün eski hocası Fatih Tekke ile yeniden anlaştığı iddia edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Tekke'nin da kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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