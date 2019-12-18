Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, ilk maçta sahasında 4-0 mağlup ettiği İstanbulspor'a konuk oldu. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı da 2-0'lık skorla galip tamamlayan sarı lacivertli ekip adını son 16 turuna yazdırdı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe 54. dakikada Zanka ile öne geçti: 0-1

Etkili oyununu sürdüren Ersun Yanal'ın öğrencileri 83'te Tolgay Arslan'la farkı ikiye çıkardı: 0-2

Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

GOL! 54'Zanka, 83'Tolgay

Fenerbahçe'de Mevlüt'ün 2, İstanbulspor'da ise Allahyar'ın tek golü ofsayt gerekçesiyle iptal edldi.

İLK 11'LER



İstanbulspor: Umut, Wellington, Mehmet, Yavuzhan, Zafer, Süleyman, Kağan, Berkay, Muhammed, Oğuzhan, Allahyar



Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolgay, Tolga, Deniz, Ferdi, Alper, Mevlüt

Maçtan dakikalar

2'nci dakikada Jailson'un çıkarken kaybettiği top sonucunda topla birlikte sol çaprazdan içeri giren Oğuzhan'ın şutunu kaleci Harun son anda kornere çeldi.

9'uncu dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alper Potuk, rakiplerinden sıyrılarak ara pasını Mevlüt'e yolladı. Bu oyuncunun kaleciye karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

13'üncü dakikada Tolga Ciğerci pasını ceza sahası içindeki Mevlüt'e çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Alper'in kayarak vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54'üncü dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tolga'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan penaltı noktasına yaptığı iyi yükselen Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

55'inci dakikada Ferdi'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

66'ncı dakikada Deniz, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerinde pasını Ferdi'ye çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70'inci dakikada Deniz'in direk olarak yolladığı kornerde, kaleci Umut topu son anda kornere çeldi.

83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz'in sol korner çizgisine yakın bir noktadan ceza sahası içerisine çıkardığı topta Tolgay'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.





