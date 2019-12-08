İstatistiklerin dili!

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de 14. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği’ni evinde 5-2 yenen Fenerbahçe’de yüzler gülüyor. Zorlu fikstür öncesi başarılı bir sonuçla rahatlayan sarı-lacivertlilerde, teknik heyet her anlamda memnun kaldı.

Saha içi istatistiklere oldukça önem veren sarı-lacivertli takımın teknik ekibi, maç sonunda hem defansif hem de ofansif anlamda gelen rakamlar sonrası ayrı bir sevindi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da önemsediği rakamlar, gelecek açısından her zaman umut veriyor.

OPTA destekli bu rakamlarda bu sezon özellikle ciddiye alınan ‘Gol beklentisi’ istatistiği göze çarptı. Fenerbahçe bu alanda 2.5 gol beklentisi ortalamasından 3.5 gol beklentisi ortalamasına çıkıp, Süper Lig’in bu alanda en iyisi oldu.



‘xG’ adını taşıyan ve geçmiş maçların detaylı analizleriyle çıkan bu veri Fenerbahçe’nin potansiyelini gösterme adına önemli bir detay. Maç özelinde 3.5 gol beklentisine çıkan sarı-lacivertli sezon genelinde 35.3’lük gol beklentisiyle ligde bu alanda liderliği aldı. Diğer taraftan, Gençlerbirliği önünde ilk yarıda 9 isabetli şut bulan Fenerbahçe, en üretken maçını oynadı.



Ayrıca yüzde 85’lik isabetli pas, 25 şut, ceza sahası içinden 13 şut, ceza sahası dışından 11 şut ve 15 kenar ortası ile hücumda etkili bir görüntü çizdi.

‘Gol beklentisi’ verisi

OPTA’nın özel olarak hazırladığı ve birçok kulübe de gönderdi ‘Gol Beklentisi’ istatistiği oldukça popüler ve verimli bilgiler sunuyor. OPTA tarafından yapılan bilgilendirmede de xG olarak adlandırılan bu veri şu anlama geliyor:

“Gol Beklentisi yani xG adı verilen bu veri, bir futbolcunun girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. xG ile bir futbolcunun, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi çıkarılıyor.

Takip edilen maçta ya da sezonda futbolcunun kaç gole ulaşmış olduğu, daha önce hazırlanan xG verisi ile karşılaştırılıyor ve tahminin altında kalıp kalmadığı, ya da performansını yükseltip yükseltmediği ölçülebiliiyor.

Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları için kullanıma sunulan xG verisi, teknik ekipler ve performans analistleri tarafından da takip ediliyor.”