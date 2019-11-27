İşte A Milli Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri
A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. A Milliler, Victoria Grubu'nda Çekya ve Urugay'la eşleşti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.
Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.
Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:
VICTORIA GRUBU (KANADA)
A Grubu: Yunanistan, Çin, Kanada
B Grubu: TÜRKİYE, Çekya, Uruguay
BELGRAD GRUBU (SIRBİSTAN)
A Grubu: Dominik, Yeni Zelanda, Sırbistan
B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal
KAUNAS GRUBU (LİTVANYA)
A Grubu: Litvanya, Kore, Venezuela
B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola
SPLİT GRUBU (HIRVATİSTAN)
A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika
B Grubu: Hırvatistan, Brezilya, Tunus