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27.11.2019 - 16:42 |

İşte A Milli Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri

A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. A Milliler, Victoria Grubu'nda Çekya ve Urugay'la eşleşti.

İşte A Milli Basketbol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı. 

Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor. Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak.

Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:

VICTORIA GRUBU (KANADA)

A Grubu: Yunanistan, Çin, Kanada
B Grubu: TÜRKİYE, Çekya, Uruguay

BELGRAD GRUBU (SIRBİSTAN)
A Grubu: Dominik, Yeni Zelanda, Sırbistan
B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal

KAUNAS GRUBU (LİTVANYA)
A Grubu: Litvanya, Kore, Venezuela
B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola

SPLİT GRUBU (HIRVATİSTAN)
A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika
B Grubu: Hırvatistan, Brezilya, Tunus

 

İşte A Milli Basketbol Takımının Tokyo Olimpiyat Elemelerindeki rakipleri

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