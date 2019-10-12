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12.10.2019 - 09:21 |

İşte A Milli Takım'ın grubundaki puan durumu

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında, Arnavutluk'u sahasında Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve H Grubu'nda liderliğini sürdürdü.İşte bu galibiyetin ardından A Milli Takım fikstür ve puan durumu...

İşte A Milli Takım'ın grubundaki puan durumu

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa’nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye’nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.

H Grubu puan durumu

1- TÜRKİYE / 18 puan

2- Fransa / 18 puan

3- İzlanda / 12 puan

4- Arnavutluk / 9 puan

5- Andorra / 3 puan

6- Moldova / 3 puan

Kalan maçlar
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk

14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye

14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda

17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye

İşte A Milli Takımın grubundaki puan durumu

 

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