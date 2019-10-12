İşte A Milli Takım'ın grubundaki puan durumu
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında, Arnavutluk'u sahasında Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve H Grubu'nda liderliğini sürdürdü.İşte bu galibiyetin ardından A Milli Takım fikstür ve puan durumu...
Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk’u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020’ye katılma yolunda büyük bir adım attı.
Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa’nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu. Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye’nin 6 puan gerisinde kaldı. Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.
Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.
H Grubu puan durumu
1- TÜRKİYE / 18 puan
2- Fransa / 18 puan
3- İzlanda / 12 puan
4- Arnavutluk / 9 puan
5- Andorra / 3 puan
6- Moldova / 3 puan
Kalan maçlar
10 Ekim Cuma: Türkiye 1 - 0 Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye