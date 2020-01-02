İşte Ersun Yanal'ın bankoları

Süper Lig’in ikinci yarısında teknik heyetin vazgeçilmezleri belli oldu. İlk devrenin yıldızlarından Vedat Muriç ve Luiz Gustavo ikinci yarıda da sürekli şans bulacak.

İlk yarının ortalarına doğru formayı alan ve oynadıkça değeri ortaya çıkan Serdar Aziz ikinci yarı en önemli isimlerden biri olacak. Sağ bekte Isla’nın savunma performansının yanı sıra hücuma çıkışları Ersun Yanal’ın beğenisini kazandı.

Son olarak Ozan Tufan da gerçek pozisyonunu buldu. İlk maçtan bu yana çeşitli bölgelerde oynayan milli futbolcu, Beşiktaş derbisi ile 8 numaradaki yerine geçti. İkinci yarıda bu beş isim takımın omurgasını oluşturacak. Diğer isimler ise yapılacak transfere, performansa, sakatlık ve ceza durumuna görev yapacak.