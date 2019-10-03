03.10.2019 - 15:28 |
İşte Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu
Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye ve İzlanda aday kadrosunu açıkladı. Galatasaraylı Nzonzi kadroda yer bulamadı.
Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı.
Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.
İşte Fransa Milli Takımı'nın kadrosu
Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda
Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma
Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko
Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar