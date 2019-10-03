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Haberler Milli Takımİşte Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu
03.10.2019 - 15:28 |

İşte Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye ve İzlanda aday kadrosunu açıkladı. Galatasaraylı Nzonzi kadroda yer bulamadı.

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Türkiye Milli Takımı ve İzlanda ile oynayacakları maçın 23 kişilik kadrosunu açıkladı.

Mandanda kadroya geri dönerken; Nzonzi kadroda kendisine yer bulamadı.

İşte Fransa Milli Takımı'nın kadrosu

Kaleciler: Lloris, Areola, Mandanda

Defanslar: Pavard, Varane, Hernandez, Lenglet, Digne, Dubois, Kimpembe, Zouma

Orta sahalar: Kante, Tolisso, Ndombele, Matuidi, Sissoko

Forvetler: Giroud, Griezmann, Mbappe, Ben Yedder, Coman, Ikone, Lemar

İşte Fransanın Türkiye maçı kadrosu

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