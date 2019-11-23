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23.11.2019 - 09:21 |

İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür...

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti. Sarı kırmızılı takımı bekleyen asıl tehlike ise zorlu fikstür...

İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür...

Milli ara sonrası evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte Cimbom'un iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Ancak sarı kırmızılı takımı bekleyen asıl tehlike zorlu fikstür...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge'i ağırlayacak Galatasaray ardından 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Derbinin ardından 6 gün sonra evinde ligin zorlu ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılı takım tam 4 gün sonra ise PSG deplasmanında boy gösterecek.

İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

13. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

14. hafta: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

15. hafta: Galatasaray - Ankaragücü

16. hafta: Göztepe - Galatasaray

17. hafta: Galatasaray - Antalyaspor

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