İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür...
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti. Sarı kırmızılı takımı bekleyen asıl tehlike ise zorlu fikstür...
Milli ara sonrası evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte Cimbom'un iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
Ancak sarı kırmızılı takımı bekleyen asıl tehlike zorlu fikstür...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge'i ağırlayacak Galatasaray ardından 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Derbinin ardından 6 gün sonra evinde ligin zorlu ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılı takım tam 4 gün sonra ise PSG deplasmanında boy gösterecek.
İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü
13. hafta: Trabzonspor - Galatasaray
14. hafta: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor
15. hafta: Galatasaray - Ankaragücü
16. hafta: Göztepe - Galatasaray
17. hafta: Galatasaray - Antalyaspor