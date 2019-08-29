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29.08.2019 - 00:17

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapılacak.

Perşembe günü Türkiye saati ile 19:00'de başlayacak olan törende, Süper Lig'in son şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kuraya dördüncü torbadan katılacak.

İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Pot 1
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Bayern Munich
Juventus
Manchester City
Paris Saint-Germain
Zenit

Pot 2
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Tottenham
Ajax
Benfica

Pot 3
Lyon
Bayer Leverkusen
Salzburg
Olympiacos
Club Brugge
Valencia
Inter Milan
Dinamo Zagreb

Pot 4
Galatasaray
Lokomotiv Moscow
Kızılyıldız
Genk
RB Leipzig
Slavia Prague
Atalanta
Lille

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