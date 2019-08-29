29.08.2019 - 00:17
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco'da yapılacak.
Perşembe günü Türkiye saati ile 19:00'de başlayacak olan törende, Süper Lig'in son şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kuraya dördüncü torbadan katılacak.
İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
Pot 1
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Bayern Munich
Juventus
Manchester City
Paris Saint-Germain
Zenit
Pot 2
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Tottenham
Ajax
Benfica
Pot 3
Lyon
Bayer Leverkusen
Salzburg
Olympiacos
Club Brugge
Valencia
Inter Milan
Dinamo Zagreb
Pot 4
Galatasaray
Lokomotiv Moscow
Kızılyıldız
Genk
RB Leipzig
Slavia Prague
Atalanta
Lille