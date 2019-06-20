İşte Neymar'ın Barcelona'ya geri dönüş ihtimalleri

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

PSG’de istenmeyen adam haline gelen Neymar için transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın eski takımı Barcelona’ya geri dönmesi için birçok transfer formülü masaya yatırıldı.

İspanya basınında Neymar’ın yeniden Barça forması giymesi için nasıl formüller olduğu aktarıldı. İşte Neymar ve Barcelona buluşması ihtimalleri:

-100 milyon Euro artı Coutinho-Dembele ya da Rakitic-Umtiti ihtimallerinden ikisi

-150 milyon Euro artı Coutinho ya da Dembele.

-50 milyon Euro artı Coutinho ve Dembele.

Transfer için Real Madrid’in de devrede olduğu ancak Barcelona’nın özellikle Dembele ile Coutinho’yu önermesi üstüne de para vermesi PSG için daha cazip oldu.