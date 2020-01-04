04.01.2020 - 16:05 |
İşte Onyekuru gerçeği! 6 aylığına kiralık...
Galatasaray'da geçtiğimiz akşam KAP'a bildirilen Onyekuru ve Saracchi'nin kiralama süreleri belli oldu.
Nevzat Dindar - Özel
Sarı-kırmızılı ekip önceki akşam Henry Onyekuru ve Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildilmişti.
Onyekuru 6 aylık
Oyuncuların sözleşme süreleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ve Onyekuru'nun 1.5 seneliğine kiralandığı şeklinde haberler yapılmıştı.
Fakat Skorer'in edindiği bilgiye göre Onyekuru'nun 6 aylığına kiralandığı öğrenildi.
Saracchi 1,5 yıllık
Yarın İstanbul'a gelecek Saracchi'nin ise 1.5 yıllığına kadroya katıldığı belirtildi.
Galatasaray'ın konuyla ilgili resmi açıklamaları da en kısa süre içinde yapması bekleniyor.