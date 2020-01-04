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04.01.2020 - 16:05 |

İşte Onyekuru gerçeği! 6 aylığına kiralık...

Galatasaray'da geçtiğimiz akşam KAP'a bildirilen Onyekuru ve Saracchi'nin kiralama süreleri belli oldu.

Nevzat Dindar - Özel

Sarı-kırmızılı ekip önceki akşam Henry Onyekuru ve Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildilmişti.

Onyekuru 6 aylık

Oyuncuların sözleşme süreleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ve Onyekuru'nun 1.5 seneliğine kiralandığı şeklinde haberler yapılmıştı.

Fakat Skorer'in edindiği bilgiye göre Onyekuru'nun 6 aylığına kiralandığı öğrenildi.

Saracchi 1,5 yıllık

Yarın İstanbul'a gelecek Saracchi'nin ise 1.5 yıllığına kadroya katıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın konuyla ilgili resmi açıklamaları da en kısa süre içinde yapması bekleniyor. 

İşte Onyekuru gerçeği 6 aylığına kiralık...

 

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