İşte Onyekuru gerçeği! 6 aylığına kiralık...

Nevzat Dindar - Özel

Sarı-kırmızılı ekip önceki akşam Henry Onyekuru ve Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını KAP'a bildilmişti.

Onyekuru 6 aylık

Oyuncuların sözleşme süreleriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ve Onyekuru'nun 1.5 seneliğine kiralandığı şeklinde haberler yapılmıştı.

Fakat Skorer'in edindiği bilgiye göre Onyekuru'nun 6 aylığına kiralandığı öğrenildi.

Saracchi 1,5 yıllık

Yarın İstanbul'a gelecek Saracchi'nin ise 1.5 yıllığına kadroya katıldığı belirtildi.

Galatasaray'ın konuyla ilgili resmi açıklamaları da en kısa süre içinde yapması bekleniyor.