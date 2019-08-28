28.08.2019 - 00:20| Ä°STANBUL (AA) -Â
Ä°ÅŸte Åžampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takÄ±m
UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turunda Ã¼Ã§ rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesi yapÄ±ldÄ±.
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Avrupa futbolunun kulÃ¼p dÃ¼zeyindeki en Ã¶nemli turnuvasÄ±nÄ±n play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda 3 maÃ§ oynandÄ±. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldÄ±.
Play-off turunda iki maÃ§ta alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle:
Rosenborg (NorveÃ§) - Dinamo Zagreb (HÄ±rvatistan) : 0-2, 1-1
Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2
KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan) - Young Boys (Ä°sviÃ§re) : 2-2, 1-1