İşte Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
16 Ağustos Cuma:
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Ağustos Pazar:
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler