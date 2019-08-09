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09.08.2019 - 13:31| İSTANBUL (AA)

İşte Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

İşte Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Ağustos Cuma:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

17 Ağustos Cumartesi 

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu 

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu 

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek 

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler

 

 

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