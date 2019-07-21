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HaberlerFenerbahçeİstenmeyen adam Reyes
21.07.2019 - 13:41

İstenmeyen adam Reyes

Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Diego Reyes’e hiçbir kulüp teklif götürmüyor. Meksikalı yıldız’ın gelecek sezonki konumu hala belirsizlik taşıyor.

İstenmeyen adam Reyes

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, mevcut kadrosundan da bazı isimlerle yolları ayırmaya çalışıyor. İstenmeyen isimlerin başında da Diego Reyes geliyor. Ancak tecrübeli savunmacıya şu ana kadar herhangi bir resmi teklif gelmemesi sıkıntı yaratıyor.

Meksika basını da bu durumu genişçe ele aldı. Reyes’in Gold Cup sürecinde ve bittikten sonra hiç resmi teklif almadığı kaydedildi. Avrupa kulüplerinin Reyes’le ilgilenmediği, transfer tekliflerinin sadece iddia boyutunda olduğu vurgulandı.

Haberin başlığında da, “Şanssızlık… Hiç kimse Meksikalı futbolcuyu istemiyor. Diego Reyes için Avrupa’da oynama opsiyonu bulunmuyor” denildi.

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