İstenmeyen futbolcular

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal’ın kadroda düşünmediği iki isim; Diego Reyes ve Michael Frey’in durumları da çözülemedi. Aynı zamanda kaleci Carlos Kameni de ayrılmış değil.

Bu üç isme somut bir teklifin gelmemesi de çözümsüzlüğü artırıyor. Üç oyuncuya maaş vermeye devam eden sarı-lacivertliler, kadrodaki eksikler nedeniyle bu isimlerden faydalanmak durumunda kaldı. Özellikle son oynanan Cagliari maçında Diego Reyes’e yönelik tepkiler dikkat çekti. Benzer şekilde forvette de Michael Frey istenmiyor.