Ä°stikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor: 0-1
Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Alanyaspor'a 1-0 maÄŸlup oldu.Â
SÃ¼per Lig 1'inci hafta mÃ¼cadelesinde Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, sahasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Alanyaspor'a 1-0 maÄŸlup oldu.
Yeni transfer Salih UÃ§an 78. dakikada oyuna girdi.
MaÃ§tan dakikalar
14'Ã¼ncÃ¼ dakikada hÄ±zlÄ± geliÅŸen Alanyaspor ataÄŸÄ±nda Juanfran'Ä±n ortasÄ±na kafa vuruÅŸu gerÃ§ekleÅŸtiren Fernandes'in kafa vuruÅŸunu kaleci Ä°smail kurtardÄ±.
26'ncÄ± dakikada Alanyaspor'un kullandÄ±ÄŸÄ± korner atÄ±ÅŸÄ±nda ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki topu Ã¶nÃ¼nde bulan Siopis'in ÅŸutu az farkla auta gitti.
37'nci dakikada geliÅŸen Kayserispor ataÄŸÄ±nda Miguel Lopes kale aÄŸzÄ±na ortaladÄ± ancak kaleci Marafona son anda mÃ¼dahale etti.
39'uncu dakikada Kayserispor'un kullandÄ±ÄŸÄ± kornerde kafalardan seken topu Ã¶nÃ¼nde bulan Lopes'in ÅŸutunu kaleci Marafona gÃ¼Ã§lÃ¼kle kornere Ã§eldi.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ± 0-0 sona erdi.
55'inci dakikada geliÅŸen Alanyaspor ataÄŸÄ±nda Fernandes'in ÅŸutunu kaleci Ä°smail Ã‡ipe kurtardÄ±.
75'inci dakikada geliÅŸen Kayserispor ataÄŸÄ±nda Mensah topu Pedro ile buluÅŸturdu. Kaleci Ä°smail'i de geÃ§en Pedro topu filelerle buluÅŸturdu. Gol, ofsayt gerekÃ§esiyle geÃ§erli sayÄ±lmadÄ±.
79'uncu dakikada Alanyaspor ataÄŸÄ±nda ceza alanÄ± Ã§izgisi Ã¶nÃ¼nde Salih UÃ§an'Ä±n ÅŸutunu kaleci Ä°smail Ã‡ipe kurtardÄ±.
86'ncÄ± dakikada geliÅŸen Alanyaspor ataÄŸÄ±nda Djalma Campos'un pasÄ±na hareketlenen Cisse takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§iren golÃ¼ buldu: 0-1.
90'Ä±ncÄ± dakikada Ä°stikbal Mobilya Kayserispor ataÄŸÄ±nda Mensah'Ä±n ceza alanÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya dokunan Pedro topu filelerle buluÅŸturdu. MaÃ§Ä±n hakemi VAR'a gitti. Gol, ofsayt gerekÃ§esiyle iptal edildi.
KarÅŸÄ±laÅŸma Alanyaspor'un 1-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Turgay NumanoÄŸlu (xx), Mustafa SÃ¶nmez (xx), Salih Mazlum (xx) Ä°STÄ°KBAL MOBÄ°LYA KAYSERÄ°SPOR: Ä°smail (xx) - Aymen (xx), Poulain (xx), Atilla (xx), Alpay (x) Dk. 5 Ziya (xx) (Dk. 78 Bilal x), Lopes (x), Djedje (xx), Pedro (xx), Mensah (xx), Rienstra (xx) (Dk. 88 Emre Demir x), Umut (xx)
ALANYASPOR: Marafona (xxx) - Nsakala (xx), Silva (xxx), Juanfran (xx), Caulker (xxx), Ceyhun (xx) (Dk. 78 Salih UÃ§an xx), Bakasetas (xx), Efecan (xxx) (Dk. 90 Bambuu), Siopis (xx), Fernandes (xx) (Dk. 70 Djalma Campos xx), Cisse (xxx)
GOL: Dk. 85 Cisse (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Atila, Aymen, Pedro, Mensah (Ä°stikbal Mobilya Kayserispor) - Cisse (Alanyaspor)