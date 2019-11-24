İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: 1-4

Süper Lig'de haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, Kayserispor deplasmanına çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip 24. dakikada Fernando'nun attığı golle öne geçmeyi başardı: 0-1

Golden sonra beraberlik arayışlarını artıran Kayserispor'un eşitlik sayısı 44'te Pedro Henrique'den geldi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

İkinci yarıda galibiyet için rakip kaleye yüklenen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ikinci golü 70'te Emre Kılınç'ın ayağından buldu: 1-2

Bu golden 4 dakika sonra bu kez sahneye Erdoğan çıktı ve farkı ikiye çıkardı: 1-3

Skoru belirleyen gol ise 90+4'te yine Erdoğan'dan geldi: 1-4

Demir Grup Sivasspor ligin son sırasındaki Kayserispor'u deplasmanda 4-1'lik skorla geçerek 24 puana yükseldi ve 12. haftayı lider kapatmayı garantiledi.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Abdennour, Poulain, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Miguel Lopes, Dja Djedje, Yasir, Şamil, Adebayor ve Umut

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando Andrade, Yatabare

21 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor, lider girdiği haftada maç eksiğiyle üçüncü sırada bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor ise 7 puana sahip.

Maçtan dakikalar

24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando Andrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1

28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Sivasspor'da topu kapan Mert Hakan Yandaş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Emre Kılınç'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'da Poulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Gioano'nın kaleye paralel yerden gönderdiği sert ortasında kaleci Lung'u geçen topa Yatabare uygun pozisyonda dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

68. dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung'u da geçen top sol direk dibine çarparak ceza sahasına döndü. Topu iyi takip eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Adebayor'un kafayla uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Ceza yayı içinde topun gelişine sert vuran Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, açısı dar olmasına rağmen yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

90 1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sert şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

90 4. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şık pasında Erdoğan Yeşilyurt uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, 4-1 kazandı.